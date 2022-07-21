Минэнерго и Минприроды не приостановят штрафы за сжигание ПНГ

По данным Росстата, в 2021 г. в России добыли 101 млрд куб. м ПНГ и сожгли более 22 млрд куб. м, что значительно превышает норму, причем этот показатель существенно не меняется с 2013 г. и постоянно находится в диапазоне 20-23 млрд куб. м. За 5 месяцев в России было сожжено 8,73 млрд куб. м ПНГ, что на 23% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, об это со ссылкой на данные Росстата сообщил замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.