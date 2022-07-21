Минэнерго и Минприроды не приостановят штрафы за сжигание ПНГ
Минэнерго и Минприроды пока не готовы освободить нефтяные компании от штрафов за сверхнормативное сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ), могут вернуться к этому вопросу только в начале 2023 г., об этом сообщил первый замглавы Минприроды Константин Цыганов в сообщении правительству, передает «Коммерсантъ».
Уточняется, что временно приостановить штрафы предложил «Лукойл», объясняя это тем, что ПНГ обычно используется в качестве основы для производства сжиженного углеводородного газа (СУГ), экспорт которого значительно сократился из-за введенных санкций в отношении России в начале февраля и остановившихся поставок в некоторые европейские страны. В результате «Лукойл» в марте сообщил правительству, что вынужден направлять излишки ПНГ на сжигание, чтобы снизить образовавшийся профицит СУГ.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСб), с начала февраля по май стоимость СУГ снизилась более чем на 40%, до 9 000 руб. за тонну. Сейчас цена СУГ находится на рекордно низком уровне и торгуется по 5 500 руб. за тонну, сообщается в публикации.
Согласно действующему законодательству, компании могут сжигать только 5% от добычи ПНГ. Сжигание сверх нормы предполагает введение коэффициентов, повышающих штрафы — 25 и 100, от которых «Лукойл» попросил освободиться. С похожей инициативой в мае выступили представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП): они предлагали повысить действующий норматив сжигания без штрафов с 5% до 30%. По их словам, сжигание сверх нормы 500 млн куб. м ПНГ обойдется компаниям в 10 млрд руб. сверхлимитных штрафов, к тому же 8 млрд руб. они отдадут на компенсацию вреда атмосфере.
В сообщении Минприроды отмечается, что помимо «Лукойла» никакие другие компании не просили ведомство об отмене повышающих коэффициентов. По оценке министерства, в 2022 г. «Лукойл» сократит уровень полезного использования ПНГ на 1,3 млрд куб. м, с 97,4% до 84,6%, у других компаний эти показатели сохранятся на прежнем уровне. В Минприроды сочли предложение предприятия «необоснованным», поскольку не обнаружили серьезной взаимосвязи между санкциями и экспортом СУГ. В документе сказано, что цены на СУГ даже превышают уровень 2020 г.
По данным Росстата, в 2021 г. в России добыли 101 млрд куб. м ПНГ и сожгли более 22 млрд куб. м, что значительно превышает норму, причем этот показатель существенно не меняется с 2013 г. и постоянно находится в диапазоне 20-23 млрд куб. м. За 5 месяцев в России было сожжено 8,73 млрд куб. м ПНГ, что на 23% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, об это со ссылкой на данные Росстата сообщил замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.
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