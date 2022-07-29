Украина возобновила физический реверс газа из Европы
НАК «Нафтогаз Украины» впервые с марта обратился к физическому реверсу газа из Словакии и Польши. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream. Объем ожидаемых поставок составит 0,53 млн куб. м в сутки.
На сегодняшний день самым крупным внешним поставщиком газа для Украины выступает Польша — физический переток на 28 июля составлял около 2,7 млн куб. м в сутки. Виртуальный реверс из страны стал невозможен с мая, поскольку Польша отказалась платить «Газпрому» в рублях.
Ранее Украина закупала российский газ из Словакии и Венгрии по виртуальному реверсу, получая его из общего потока. Теперь же «Нафтогазу» приходится дожидаться, пока поток газа пересечет границы, а после вернется на Украину из европейских стран.
Отмечается, что в последнее время объемы виртуального реверса уменьшаются из-за сокращения поставок российского газа по «Северному потоку». Европейцам и самим не хватает газа. Ссылаясь на данные ENTSOG, «Коммерсантъ» пишет, что виртуальный реверс из Словакии прекратился, а из Венгрии значительно снизился.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время в хранилищах уже есть 11,7 млрд куб. м газа. По его словам, компания продолжает накапливать газ со скоростью 34–35 млн куб. м в сутки. Для прохождения отопительного сезона (начинается в середине октября) Украине требуется 15-19 млрд куб. м газа.
26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина намерена обратитсья к США с просьбой о «газовом ленд-лизе». По его словам, страна готовится к зиме и ищет решения для прохождения отопительного сезона.
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