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Экономика

Украина возобновила физический реверс газа из Европы

Ведомости

НАК «Нафтогаз Украины» впервые с марта обратился к физическому реверсу газа из Словакии и Польши. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream. Объем ожидаемых поставок составит 0,53 млн куб. м в сутки. 

На сегодняшний день самым крупным внешним поставщиком газа для Украины выступает Польша — физический переток на 28 июля составлял около 2,7 млн куб. м в сутки. Виртуальный реверс из страны стал невозможен с мая, поскольку Польша отказалась платить «Газпрому» в рублях. 

Ранее Украина закупала российский газ из Словакии и Венгрии по виртуальному реверсу, получая его из общего потока. Теперь же «Нафтогазу» приходится дожидаться, пока поток газа пересечет границы, а после вернется на Украину из европейских стран. 

Отмечается, что в последнее время объемы виртуального реверса уменьшаются из-за сокращения поставок российского газа по «Северному потоку». Европейцам и самим не хватает газа. Ссылаясь на данные ENTSOG, «Коммерсантъ» пишет, что виртуальный реверс из Словакии прекратился, а из Венгрии значительно снизился. 

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время в хранилищах уже есть 11,7 млрд куб. м газа. По его словам, компания продолжает накапливать газ со скоростью 34–35 млн куб. м в сутки. Для прохождения отопительного сезона (начинается в середине октября) Украине требуется 15-19 млрд куб. м газа. 

26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина намерена обратитсья к США с просьбой о «газовом ленд-лизе». По его словам, страна готовится к зиме и ищет решения для прохождения отопительного сезона. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных