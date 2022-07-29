Украина возобновила физический реверс газа из Европы

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время в хранилищах уже есть 11,7 млрд куб. м газа. По его словам, компания продолжает накапливать газ со скоростью 34–35 млн куб. м в сутки. Для прохождения отопительного сезона (начинается в середине октября) Украине требуется 15-19 млрд куб. м газа.