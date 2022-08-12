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Из украинских портов вышли еще два судна с пшеницей и кукурузой

Ведомости

Два сухогруза с пшеницей и кукурузой вышли из портов Украины в рамках продуктовой сделки, сообщает министерство национальной обороны Турции в своем Twitter.

В сообщении сказано, что из Черноморска вышел корабль Sormovsky под флагом Белиза, он доставит 3050 тонн пшеницы в турецкий город Текирдаг. Корабль Star Laura под флагом Маршалловых островов перевозит из Южного 60 000 тонн кукурузы в Иран.

Все суда, которые выходят из украинских портов, сначала направляются к Босфору, где проходят проверку у представителей Совместного координационного центра (СКЦ), а затем продолжают путь по маршруту. Вывоз продовольствия из заблокированных украинских портов Одессы, Черноморска и Южного стал возможен благодаря двум соглашениям, подписанным между Россией, Турцией, ООН и Украиной 22 июля. Работа СКЦ началась 27 июля.

Первое с февраля торговое судно с 26 527 тоннами кукурузы вышло из порта Одессы 1 августа. Сейчас действует ограничение на количество судов, которые могут покидать украинские порта — не более трех судов с зерном в день, это сделано в целях испытания безопасности маршрутов. После этого «пробного» периода объем вывозимого зерна может составить от 2 до 5 млн т в месяц, считают в СКЦ.

Зерно оказалось заблокировано в украинских портах Одессы, Южного и Черноморска с начала проведения СВО на территории Украины. Местные власти и ООН обвиняли Россию в надвигающемся продовольственном кризисе, Россия, в свою очередь, говорила о невозможности вывести корабли из портов из-за украинских мин в море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных