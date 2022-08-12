Из украинских портов вышли еще два судна с пшеницей и кукурузой

Первое с февраля торговое судно с 26 527 тоннами кукурузы вышло из порта Одессы 1 августа. Сейчас действует ограничение на количество судов, которые могут покидать украинские порта — не более трех судов с зерном в день, это сделано в целях испытания безопасности маршрутов. После этого «пробного» периода объем вывозимого зерна может составить от 2 до 5 млн т в месяц, считают в СКЦ.