JPMorgan и Bank of America возобновят торги российскими облигациями
JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. возобновляют торги российскими облигациями для клиентов, которые хотят выйти из российских долговых обязательств, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, на прошлой неделе Bank of America разослал клиентам уведомления, что готов выступить посредником в операциях по выходу с российского рынка. Этому способствовало разъяснение министерства финансов США, которое уточнило, что сворачивание позиций физлицами не является нарушением санкций страны.
Bloomberg уточняет, что из-за спецоперации на Украине и санкций многие банки ушли из России и прекратили операции с российскими активами, что стало проблемой для инвесторов. По словам юристов, правила санкций США всегда позволяли инвесторам продавать бумаги, но многие брокеры отказывались от таких операций в силу неопределенности вокруг этой темы.
Ранее агентство сообщало, что Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc. обратились к инвесторам с аналогичными предложениями. Агентство Reuters 15 августа сообщило, что JPMorgan, Bank of America и Citigroup после начала спецоперации возобновили операции с российскими облигациями.
В июле Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) США предоставило лицензию, разрешающую операции, необходимые для выхода из российских долговых обязательств или акций, документ также дает разрешение на покупку ценных бумаг, если это будет частью процесса продажи. Лицензия будет действовать до 20 октября.
Западные банки стали сворачивать работу в России после начала военной операции на Украине, которая привела к введению массированных западных санкций. К концу марта об уходе из страны сообщили Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Commerzbank и Credit Agricole.