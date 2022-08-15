JPMorgan и Bank of America возобновят торги российскими облигациями

Bloomberg уточняет, что из-за спецоперации на Украине и санкций многие банки ушли из России и прекратили операции с российскими активами, что стало проблемой для инвесторов. По словам юристов, правила санкций США всегда позволяли инвесторам продавать бумаги, но многие брокеры отказывались от таких операций в силу неопределенности вокруг этой темы.