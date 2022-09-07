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Экономика

Чехия предложила снять вопрос об ограничении в ЕС цен на газ из России

Ведомости

Чехия предлагает снять вопрос об ограничении цен на газ из России с рассмотрения в Совете ЕС, заявил глава Минпромторга республики Юзеф Сикела.

«Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса», — отметил Сикела (цитата по «РИА Новости»).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о том, что «настало время» для введения ценового лимита на трубопроводный российский газ.

Аналогичный запрет обсуждается на Западе и в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Как пишет Financial Times, страны «большой семерки» согласуют на сегодняшней встрече введение лимита цен на соответствующие поставки. По данным издания, предельные цены на нефть должны вступить в силу 5 декабря вместе с эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ, а на нефтепродукты – с 5 февраля.

Главным несогласованным вопросом остается размер лимита, писала вчера газета The Wall Street Journal. Западные чиновники неоднократно подчеркивали, что хотят при помощи данных ограничений сильно снизить нефтяные доходы России, но не допустить прекращения поставок, которое может привести к очередному скачку цен на нефть. Так, Bloomberg в июле утверждал, что западные страны обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель, который будет выше себестоимости нефтедобычи, т. е. у России будет стимул ее продолжать. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что при установлении лимита цен на российские газ, нефть и нефтепродукты эти энергоресурсы будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных