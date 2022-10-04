В Узбекистане на предприятии по производству удобрений произошел взрыв
На узбекском предприятии «Максам-Чирчик», производящем азотные удобрения, из-за пожара произошел взрыв, сообщили в Telegram-канале администрации Ташкентской области.
«Сегодня утром около 08:30 на 5-м заводе АО «Максам Чирчик» в городе Чирчик возник пожар, в результате которого на производственном объекте произошел взрыв», – говорится в сообщении.
Как уточнили в администрации, в настоящее время пожар полностью локализован, пострадали два человека – работники завода, им оказывается медицинская помощь. Выбросов вредных веществ в окружающую среду в результате аварии не произошло, сообщили в администрации.
«Максам-Чирчик» является одним из крупнейших предприятий в химической промышленности Узбекистана, сообщается на сайте компании. Выпускаемая продукция экспортируется в Россию, Украину, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию, Иран, Турцию, Малайзию и др.