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В Узбекистане на предприятии по производству удобрений произошел взрыв

Ведомости

На узбекском предприятии «Максам-Чирчик», производящем азотные удобрения, из-за пожара произошел взрыв, сообщили в Telegram-канале администрации Ташкентской области.

«Сегодня утром около 08:30 на 5-м заводе АО «Максам Чирчик» в городе Чирчик возник пожар, в результате которого на производственном объекте произошел взрыв», – говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, в настоящее время пожар полностью локализован, пострадали два человека – работники завода, им оказывается медицинская помощь. Выбросов вредных веществ в окружающую среду в результате аварии не произошло, сообщили в администрации.

«Максам-Чирчик» является одним из крупнейших предприятий в химической промышленности Узбекистана, сообщается на сайте компании. Выпускаемая продукция экспортируется в Россию, Украину, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию, Иран, Турцию, Малайзию и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных