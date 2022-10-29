В Совфеде рассуждают о требованиях к Лондону возместить ущерб за ЧП на газопроводах

Джабаров заявил, что «с самого начала не исключал участия англичан в теракте». По мнению сенатора, при наличии у Минобороны серьезных оснований полагать, что англичане «приложили руку» к взрывам на «Северных потоках», «у участников проекта есть все шансы потребовать у Великобритании возмещения ущерба». Он напомнил, что в строительстве газопроводов принимали участие и зарубежные компании, а Европе в результате диверсии был нанесен «огромный ущерб».