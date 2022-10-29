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В Совфеде рассуждают о требованиях к Лондону возместить ущерб за ЧП на газопроводах

Ведомости

Заявление Минобороны РФ о том, что к диверсиям на газопроводах «Северный поток» причастна Великобритания, дают основания потребовать от Лондона возмещения ущерба всем участникам проекта. Об этом «РИА Новости» заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее сегодня оборонное ведомство сообщило, что представители подразделения Военно-морских сил (ВМС) Великобритании причастны к подготовке и реализации теракта в Балтийском море по подрыву газопроводов «Северный поток» 26 сентября.

Джабаров заявил, что «с самого начала не исключал участия англичан в теракте». По мнению сенатора, при наличии у Минобороны серьезных оснований полагать, что англичане «приложили руку» к взрывам на «Северных потоках», «у участников проекта есть все шансы потребовать у Великобритании возмещения ущерба». Он напомнил, что в строительстве газопроводов принимали участие и зарубежные компании, а Европе в результате диверсии был нанесен «огромный ущерб».

Ранее по теме: Минобороны обвинило британские ВМС в подрыве газопроводов «Северный поток»

Министерство обороны Великобритании опровергло заявление российского ведомства о причастности британских ВМС к диверсиям, сообщило Reuters.

«Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического положения на Украине, министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе», — говорится в сообщении министерства.

Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, немецкие следователи установили, что причиной инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, стал саботаж. Следователи не смогли назвать причастных к диверсиям на газопроводах.

В Москве повреждения газопроводов охарактеризовали как «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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