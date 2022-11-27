РБК: в России на три года продлят срок работы устаревших свалок
Власти планируют продлить срок работы полигонов, которые были открыты до начала «мусорной реформы», отмечает издание. Отходы на таких свалках должны были размещать до начала 2023 г., поскольку к этому времени, как ожидалось, в стране будут построены современные полигоны. По данным комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, в 21 субъекте РФ такие планы не выполнены, выходить отходы некуда.
Как отмечает председатель комитета Дмитрий Кобылкин в своем Telegram-канале, главы четверти регионов опасаются мусорного коллапса в новогодние праздники. По его данным, наиболее сложная ситуация сложилась в Омской области, на Камчатке, Сахалине, в Алтайском крае, Новосибирской области и Краснодарском крае.
«Регионы отмечают, что инфраструктуры нет. И причины у всех разные: от отсутствия финансовых средств до недостаточной работы в этом направлении», — написал он.
Как пояснила РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева, власти регионов просили Минприроды продлить срок работы полигонов, в правительстве поддержали инициативу, однако новых отсрочек не будет. По ее словам, субъекты обязаны запустить новые объекты для размещения ТКО и выполнить поручение президента о 100-процентной сортировке отходов и двукратном сокращении захоронения к 2030 г.