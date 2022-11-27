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РБК: в России на три года продлят срок работы устаревших свалок

Ведомости

Правительство РФ намерено продлить до января 2026 г. срок работы устаревших полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), которые были введены в эксплуатацию до 2019 г. и не имеют документации. Об этом со ссылкой на текст направленных в Госдуму поправок сообщает РБК.

Власти планируют продлить срок работы полигонов, которые были открыты до начала «мусорной реформы», отмечает издание. Отходы на таких свалках должны были размещать до начала 2023 г., поскольку к этому времени, как ожидалось, в стране будут построены современные полигоны. По данным комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, в 21 субъекте РФ такие планы не выполнены, выходить отходы некуда.

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Как отмечает председатель комитета Дмитрий Кобылкин в своем Telegram-канале, главы четверти регионов опасаются мусорного коллапса в новогодние праздники. По его данным, наиболее сложная ситуация сложилась  в Омской области, на Камчатке, Сахалине, в Алтайском крае, Новосибирской области и Краснодарском крае. 

«Регионы отмечают, что инфраструктуры нет. И причины у всех разные: от отсутствия финансовых средств до недостаточной работы в этом направлении», — написал он.

Как пояснила РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева, власти регионов просили Минприроды продлить срок работы полигонов, в правительстве поддержали инициативу, однако новых отсрочек не будет. По ее словам, субъекты обязаны запустить новые объекты для размещения ТКО и выполнить поручение президента о 100-процентной сортировке отходов и двукратном сокращении захоронения к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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