РБК: в России на три года продлят срок работы устаревших свалок

Власти планируют продлить срок работы полигонов, которые были открыты до начала «мусорной реформы», отмечает издание. Отходы на таких свалках должны были размещать до начала 2023 г., поскольку к этому времени, как ожидалось, в стране будут построены современные полигоны. По данным комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, в 21 субъекте РФ такие планы не выполнены, выходить отходы некуда.