Цены на газ в Европе опустилась ниже $1000 впервые с октября
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 26 октября опустились ниже $1000 за тысячу куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, январского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась до 90,9 евро за МВт\ч, или около $982 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.
Январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах открыл торги на уровне $1067,4 за 1000 куб. м. По состоянию к 11:40 мск стоимость составила $984,9 (-6,8% к закрытию) за 1000 куб. м.
20 декабря цены на газ Европе превышали $1200 на фоне сообщений о взрыве на участке газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» в Чувашии. Пожар на газопроводе произошел в 13:44 мск (время совпадает с местным). К 15:16 пожарные ликвидировали факельное горение. В результате погибли три человека, еще один пострадал, сообщила глава Калининского сельского поселения Вурнарского района Ольга Смирнова.
Уточняется, что снижение произошло на фоне повышения температуры в европейском регионе, что снизило скорость отбора газа из подземных хранилищ. В настоящее время уровень заполненности хранилищ составляет 83,18%, в них находится менее 90 млрд куб. м газа.