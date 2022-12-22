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Экономика

Цены на газ в Европе опустилась ниже $1000 впервые с октября

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 26 октября опустились ниже $1000 за тысячу куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, январского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась до 90,9 евро за МВт\ч, или около $982 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.

Январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах открыл торги на уровне $1067,4 за 1000 куб. м. По состоянию к 11:40 мск стоимость составила $984,9 (-6,8% к закрытию) за 1000 куб. м.

20 декабря цены на газ Европе превышали $1200 на фоне сообщений о взрыве на участке газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» в Чувашии. Пожар на газопроводе произошел в 13:44 мск (время совпадает с местным). К 15:16 пожарные ликвидировали факельное горение. В результате погибли три человека, еще один пострадал, сообщила глава Калининского сельского поселения Вурнарского района Ольга Смирнова.

Уточняется, что снижение произошло на фоне повышения температуры в европейском регионе, что снизило скорость отбора газа из подземных хранилищ. В настоящее время уровень заполненности хранилищ составляет 83,18%, в них находится менее 90 млрд куб. м газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных