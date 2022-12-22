Цены на газ в Европе опустилась ниже $1000 впервые с октября

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 26 октября опустились ниже $1000 за тысячу куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, январского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась до 90,9 евро за МВт\ч, или около $982 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.