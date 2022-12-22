Голикова предложила снизить страховой взнос при найме подростков

По ее словам, такая мера поможет повысить «белую» занятость и трудоустроить молодых людей в возрасте 14-18 лет. «Можно было бы рассмотреть о распространении на таких подростков, точнее, на работодателей, которые принимают таких подростков на работу, пониженного страхового взноса в 7,6%», — отметила она (цитата по «Интерфаксу»).