Голикова предложила снизить страховой взнос при найме подростков
Пониженную ставку страхового взноса в 7,6% следует распространить на работодателей, принимающих подростков, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, такая мера поможет повысить «белую» занятость и трудоустроить молодых людей в возрасте 14-18 лет. «Можно было бы рассмотреть о распространении на таких подростков, точнее, на работодателей, которые принимают таких подростков на работу, пониженного страхового взноса в 7,6%», — отметила она (цитата по «Интерфаксу»).
Вице-премьер считает, что это позволит вывести такого типа занятость из «серой» зоны, в которой взносы не выплачиваются.
В августе уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что число самозанятых несовершеннолетних с прошлого года выросло почти в два раза. По данным Минэкономразвития, количество таких граждан составляет порядка 77 000.
В настоящий момент несовершеннолетние могут получить статус самозанятого с 14 лет с согласия родителей.