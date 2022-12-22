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Экономика

Голикова предложила снизить страховой взнос при найме подростков

Ведомости

Пониженную ставку страхового взноса в 7,6% следует распространить на работодателей, принимающих подростков, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, такая мера поможет повысить «белую» занятость и трудоустроить молодых людей в возрасте 14-18 лет. «Можно было бы рассмотреть о распространении на таких подростков, точнее, на работодателей, которые принимают таких подростков на работу, пониженного страхового взноса в 7,6%», — отметила она (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер считает, что это позволит вывести такого типа занятость из «серой» зоны, в которой взносы не выплачиваются.

В августе уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что число самозанятых несовершеннолетних с прошлого года выросло почти в два раза. По данным Минэкономразвития, количество таких граждан составляет порядка 77 000.

В настоящий момент несовершеннолетние могут получить статус самозанятого с 14 лет с согласия родителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных