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Экономика

Мантуров: Россия избежала критического падения несырьевого неэнергетического экспорта

Ведомости

Принятые правительством и регионами меры позволили не допустить критического падения несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), его объем за 10 месяцев снизился на 1,5%, сообщил вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на итоговом заседании Координационного совета по промышленности, которое состоялось в Уфе.

Как сообщила пресс-служба кабмина, министр обозначил приоритетные задачи, которые в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» решают правительство, регионы и бизнес. Это переориентация внешних потоков и каналов сбыта промышленной продукции на более перспективные направления, расширение внешнеторговых связей «с расшивкой узких мест и созданием новых международных транспортно-логистических коридоров», уточнил министр.

«Уже сейчас очевидно, что все эти меры позволили не допустить критического падения ННЭ и перестроить нашу логистику. Нам удалось удержать планку по объему ННЭ в стоимостном выражении. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года объём ННЭ снизился всего на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Мантуров.

По его словам, оперативно перестроить логистику и скорректировать схему взаиморасчетов удалось во многом благодаря антикризисным мерам правительства и самим компаниям. Вице-премьер указал, что восстанавливается и приоритетный импорт: были запущены льготные кредиты, в результате сумма заключенных соглашений с импортерами достигла 334 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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