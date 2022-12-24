Мантуров: Россия избежала критического падения несырьевого неэнергетического экспорта

«Уже сейчас очевидно, что все эти меры позволили не допустить критического падения ННЭ и перестроить нашу логистику. Нам удалось удержать планку по объему ННЭ в стоимостном выражении. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года объём ННЭ снизился всего на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Мантуров.