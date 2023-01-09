Эксперт: «золотая виза» пока привлечет в Россию немногих

В Минэкономики РФ в 2022 г. рассчитывали, что в первый год запуска программы ею воспользуются порядка 300–400 иностранных инвесторов, через три года – не более 600–650 в год. «Мы видим интерес к этому механизму со стороны инвесторов из стран ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии. По нашим подсчетам новый закон позволит привлечь в Россию до 12 млрд руб. в первый год и более 40 млрд руб. в последующие. Эти инвестиции помогут в развитии строительной отрасли, сельского хозяйства, промышленности», — заявлял замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.