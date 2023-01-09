Эксперт: «золотая виза» пока привлечет в Россию немногих
Упрощенный порядок выдачи вида на жительства (ВНЖ) в России начинает действовать в не самое удачное для иностранного бизнеса время, в ближайшее время им могут воспользоваться лишь единицы инвесторов с Востока, заявила «Ведомостям» ведущий научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Юлия Флоринская.
«Проект ВНЖ за инвестиции обсуждался уже давно. Принятие, увы, пришлось на тот момент, когда с инвестиционной привлекательностью России проблемы. Какое-то количество человек, конечно, подадут заявку, но принципиально это не решит проблему привлечения инвесторов», — сказала она.
Скорее всего, возможностью получить так называемую «золотую визу» воспользуются инвесторы с Востока, считает эксперт, но речь идет о единицах. Виза инвестора была непопулярной и ранее, по ней практически никого в Россию «не привлекали», отметила Флоринская.
ВНЖ для инвесторов дает возможность свободного въезда в Россию для ведения бизнеса в любом регионе без получения разрешения на временное проживание. Он будет выдаваться с 11 января. Закон об упрощенном порядке получения ВНЖ подписал президент Владимир Путин в июле 2022 г. Сейчас такой механизм доступен, в частности, для IT-специалистов, а также для граждан Казахстана, Молдавии и Украины, отмечает «Коммерсантъ».
Согласно параметрам, определенным правительством, для получения «золотой визы» нужно вложить от 15 млн руб. в социально значимые проекты регионов или 30 млн руб. в капитал российского юрлица. Еще один вариант — купить недвижимость любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию с общей кадастровой стоимостью от 25 млн руб. (в Москве — от 50 млн руб., на Дальнем Востоке — от 20 млн руб.). Третья возможность — регистрация и как минимум двухлетнее владение бизнесом с уплатой от 4 млн рублей налогов в год.
В Минэкономики РФ в 2022 г. рассчитывали, что в первый год запуска программы ею воспользуются порядка 300–400 иностранных инвесторов, через три года – не более 600–650 в год. «Мы видим интерес к этому механизму со стороны инвесторов из стран ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии. По нашим подсчетам новый закон позволит привлечь в Россию до 12 млрд руб. в первый год и более 40 млрд руб. в последующие. Эти инвестиции помогут в развитии строительной отрасли, сельского хозяйства, промышленности», — заявлял замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.