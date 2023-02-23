Минфин США оценил реакцию экономики России на санкции

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад развернул не только военный, информационный, но и экономический фронт против России. Западные страны попытались отключить финансовую систему России от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил президент. При этом, по словам Путина, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе. Уже в марте 2022 г. был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка 1 трлн руб., указал глава государства.