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Экономика

Минфин США оценил реакцию экономики России на санкции

Ведомости

Американские санкции произвели значительный эффект на Россию, однако ее экономика справляется лучше, чем ожидалось, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в индийском Бангалоре.

«Хотя по некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было изначально ожидать», – сказала Йеллен (цитата по ТАСС).

Она добавила, что «Россия страдает в том, что касается ее бюджета, и не получает того, что ей нужно». При этом, по словам Йеллен, экономика РФ становится все более изолированной, следует из стенограммы выступления главы американского ведомства, опубликованном на сайте ведомства.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад развернул не только военный, информационный, но и экономический фронт против России. Западные страны попытались отключить финансовую систему России от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил президент. При этом, по словам Путина, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе. Уже в марте 2022 г. был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка 1 трлн руб., указал глава государства.

Спад ВВП по итогам 2022 г. составил 2,1%, хотя еще в феврале – марте России предрекали обвал экономики на 20–25%, указал Путин. По его словам, российский бизнес перестроил логистику и укрепил связи с предсказуемыми партнерами, а доля рубля во внешнеторговых расчетах удвоилась и составила треть, а вместе с валютами дружественных стран – более половины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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