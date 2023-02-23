Минфин США оценил реакцию экономики России на санкции
Американские санкции произвели значительный эффект на Россию, однако ее экономика справляется лучше, чем ожидалось, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в индийском Бангалоре.
«Хотя по некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было изначально ожидать», – сказала Йеллен (цитата по ТАСС).
Она добавила, что «Россия страдает в том, что касается ее бюджета, и не получает того, что ей нужно». При этом, по словам Йеллен, экономика РФ становится все более изолированной, следует из стенограммы выступления главы американского ведомства, опубликованном на сайте ведомства.
Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад развернул не только военный, информационный, но и экономический фронт против России. Западные страны попытались отключить финансовую систему России от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил президент. При этом, по словам Путина, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе. Уже в марте 2022 г. был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка 1 трлн руб., указал глава государства.
Спад ВВП по итогам 2022 г. составил 2,1%, хотя еще в феврале – марте России предрекали обвал экономики на 20–25%, указал Путин. По его словам, российский бизнес перестроил логистику и укрепил связи с предсказуемыми партнерами, а доля рубля во внешнеторговых расчетах удвоилась и составила треть, а вместе с валютами дружественных стран – более половины.