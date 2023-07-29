Правительство вновь ввело запрет на экспорт риса из России

«Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», – уточняется в тексте.