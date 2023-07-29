Правительство вновь ввело запрет на экспорт риса из России
Правительство ввело запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России, сообщила пресс-служба кабинета министров. Такое ограничение вводилось летом и зимой прошлого года.
«Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», – уточняется в тексте.
Ограничение на вывоз риса будет действовать до 31 декабря 2023 г. В пресс-службе добавили, что временный запрет одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.
В июле 2022 г. Минсельхоз принял решение о запрете до конца этого года экспорта риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот. Министерство сообщало, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.
31 декабря правительство продлило этот запрет до 30 июня 2023 г. Тогда также уточнялось, что ограничения не затрагивают продукцию, экспортируемую в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также вывозимую из страны для оказания гуманитарной помощи на основе соответствующих решений кабмина.