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Экономика

Правительство вновь ввело запрет на экспорт риса из России

Ведомости

Правительство ввело запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России, сообщила пресс-служба кабинета министров. Такое ограничение вводилось летом и зимой прошлого года.

«Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», – уточняется в тексте.

Ограничение на вывоз риса будет действовать до 31 декабря 2023 г. В пресс-службе добавили, что временный запрет одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

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В июле 2022 г. Минсельхоз принял решение о запрете до конца этого года экспорта риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот. Министерство сообщало, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.

31 декабря правительство продлило этот запрет до 30 июня 2023 г. Тогда также уточнялось, что ограничения не затрагивают продукцию, экспортируемую в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также вывозимую из страны для оказания гуманитарной помощи на основе соответствующих решений кабмина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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