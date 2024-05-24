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ЦБ: индикатор бизнес-климата в России в мае обновил исторический максимум

Ведомости

Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в мае вырос увеличился до 11,1 пункта и обновил максимум за последние 12 лет, сообщается в материале «Мониторинг предприятий» регулятора.

«Позитивная динамика ИБК определялась улучшением текущих оценок при более сдержанных ожиданиях, особенно в части спроса. Текущие оценки бизнес-климата достигли максимума с 2008 г., превысив рекордный уровень II квартала 2023 г. Их рост отмечался как в целом по экономике, так и в большинстве укрупненных отраслей», – указано в материале ЦБ.

Оценки текущего выпуска в мая повысились четвертый месяц подряд, а ожидания предприятий по производству при сохранении позитивного характера в большинстве отраслей были более сдержанными, чем в прошлом месяце. Ожидания предприятий по спросу несколько снизились в большинстве отраслей, но в целом остаются вблизи исторических максимумов.

ИБК рассчитывается Банком России на основе результатов регулярных опросов российских предприятий нефинансового сектора экономики. В ходе опроса руководители предприятий дают качественную оценку текущих и ожидаемых изменений объемов производства, спроса, цен и других индикаторов. Полученные данные таких опросов учитываются регулятором при формировании денежно-кредитной политики, а также при прогнозировании инфляции и при выявлении основных тенденций развития экономики в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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