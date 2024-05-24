ЦБ: индикатор бизнес-климата в России в мае обновил исторический максимум

«Позитивная динамика ИБК определялась улучшением текущих оценок при более сдержанных ожиданиях, особенно в части спроса. Текущие оценки бизнес-климата достигли максимума с 2008 г., превысив рекордный уровень II квартала 2023 г. Их рост отмечался как в целом по экономике, так и в большинстве укрупненных отраслей», – указано в материале ЦБ.