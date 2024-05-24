ЦБ: индикатор бизнес-климата в России в мае обновил исторический максимум
Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в мае вырос увеличился до 11,1 пункта и обновил максимум за последние 12 лет, сообщается в материале «Мониторинг предприятий» регулятора.
«Позитивная динамика ИБК определялась улучшением текущих оценок при более сдержанных ожиданиях, особенно в части спроса. Текущие оценки бизнес-климата достигли максимума с 2008 г., превысив рекордный уровень II квартала 2023 г. Их рост отмечался как в целом по экономике, так и в большинстве укрупненных отраслей», – указано в материале ЦБ.
Оценки текущего выпуска в мая повысились четвертый месяц подряд, а ожидания предприятий по производству при сохранении позитивного характера в большинстве отраслей были более сдержанными, чем в прошлом месяце. Ожидания предприятий по спросу несколько снизились в большинстве отраслей, но в целом остаются вблизи исторических максимумов.
ИБК рассчитывается Банком России на основе результатов регулярных опросов российских предприятий нефинансового сектора экономики. В ходе опроса руководители предприятий дают качественную оценку текущих и ожидаемых изменений объемов производства, спроса, цен и других индикаторов. Полученные данные таких опросов учитываются регулятором при формировании денежно-кредитной политики, а также при прогнозировании инфляции и при выявлении основных тенденций развития экономики в РФ.