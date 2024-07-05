Совет Федерации одобрил законопроект об экспериментальных правовых режимах
Совет Федерации 3 июля одобрил законопроект, разработанный Минэкономразвития, о совершенствовании механизма экспериментальных правовых режимов (ЭПР), сообщил «Ведомостям» представитель министерства.
Одно из ключевых изменений касается сокращения времени установления ЭПР, рассказал представитель Минэкономразвития: теперь минимальный срок от поступления инициативы бизнеса до внесения в правительство проекта акта об эксперименте составит 50 рабочих дней вместо действующих сейчас 90. Кроме того, в определенных случаях предусмотрена возможность продления срока действия ЭПР от одного года до трех лет.
Другая новелла законопроекта касается обязанности для субъектов ЭПР вести реестр лиц, задействованных в экспериментах с технологией искусственного интеллекта (ИИ). Там будут отражены зоны ответственности сотрудников, а также сведения о созданных при реализации ЭПР технологиях. В случае причинения вреда в результате применения ИИ предусматривается создание специальной комиссии, сообщали «Ведомости» в апреле. Планируется, что в нее войдут представители госорганов, экспертного и бизнес-сообщества.
Для защиты интеллектуальных прав на технологии, созданные с применением ИИ, предлагается вести их перечень и прописывать условия использования участниками эксперимента.
Нововведением в закон стала и обязанность ежегодного представления доклада о реализации ЭПР правительством РФ. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин отмечал, что упрощение доступа к программам ЭПР дает возможность еще большему числу компаний им воспользоваться.
«Изменения механизма ЭПР позволят ускорить запуск новых программ, а также существенно уточняют порядок апробации технологий ИИ. Мы ожидаем значительного увеличения количества проектов с данной технологией, – говорит директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. – Планируется, что переход на новые уточненные требования будет проходить плавно, закон вступит в силу ближе к концу года, подзаконные акты также будут приняты в эти сроки, работа уже ведется».
Практика установления ЭПР началась в марте 2022 г. и сегодня действует 15 режимов по различным направлениям, говорит Волошин. На сегодняшний день участие в экспериментах принимают более 170 организаций и ИП, а также около 90 000 граждан.
Первая версия 258-ФЗ вступила в силу в январе 2021 г. Закон устанавливает особые правовые режимы (регуляторные песочницы), в которых можно тестировать инновации, обходя часть требований законов, регулирующих ту или иную отрасль. Для вступления ЭПР в силу требуется заключение АНО «Цифровая экономика», Минэка и профильного ведомства в сфере, которой касается ЭПР. Финальное решение об установке ЭПР принимает правительство.