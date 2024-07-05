Совет Федерации одобрил законопроект об экспериментальных правовых режимах

Другая новелла законопроекта касается обязанности для субъектов ЭПР вести реестр лиц, задействованных в экспериментах с технологией искусственного интеллекта (ИИ). Там будут отражены зоны ответственности сотрудников, а также сведения о созданных при реализации ЭПР технологиях. В случае причинения вреда в результате применения ИИ предусматривается создание специальной комиссии, сообщали «Ведомости» в апреле. Планируется, что в нее войдут представители госорганов, экспертного и бизнес-сообщества.