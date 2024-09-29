FT: Таиланд начал раздачу денег населению для поддержки экономики

По данным издания, на первом этапе правительство распределит средства примерно среди 14,5 млн человек, деньги получат в том числе наиболее уязвимые слои населения. Предполагалось, что выплата будет осуществляться через цифровой кошелек, но в итоге власти решили напрямую перевести средства на банковские счета получателей. Для получения выплат зарегистрировались уже около 36 млн тайцев.