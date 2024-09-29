FT: Таиланд начал раздачу денег населению для поддержки экономики
Власти Таиланда на этой неделе начали выплачивать деньги своим гражданам для поддержки слабой экономики. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
Таиланд запустил программу стимулирования на сумму $14 млрд для распределения наличных денег между 45 млн человек. Организовать выплаты пообещала правящая партия Pheu Thai, напоминает FT. Предполагается, что граждане получат единовременно по 10 000 бат (около $300).
По данным издания, на первом этапе правительство распределит средства примерно среди 14,5 млн человек, деньги получат в том числе наиболее уязвимые слои населения. Предполагалось, что выплата будет осуществляться через цифровой кошелек, но в итоге власти решили напрямую перевести средства на банковские счета получателей. Для получения выплат зарегистрировались уже около 36 млн тайцев.
Экономика Таиланда переживает спад из-за высокого уровня задолженности домохозяйств, слабого экспорта и снижения доходов от туризма, пишет FT. Инициативу по раздаче денег в Таиланде представили как элемент по стимулированию роста экономики, но этой схемы может оказаться недостаточно, чтобы «переломить годы вялого роста» второй по величине экономики Юго-Восточной Азии, говорится в материале.
По мнению экономистов, программа будет иметь «ограниченное, разовое воздействие» и окажет низкий эффект на восстановление экономики. Выплаты без сопутствующих структурных реформ могут стать лишь временным стимулом, а не долгосрочным решением более глубоких экономических проблем страны, приводит FT слова менеджера Reyl Intesa Sanpaolo Луки Кастольди.
Единовременные выплаты в Таиланде начнутся 25 сентября, писал ранее Bloomberg. Программа подверглась критике, в том числе со стороны Банка Таиланда, который указал на потенциальное воздействие инициативы на инфляцию, писало агентство.