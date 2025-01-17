МВФ повысил прогноз роста ВВП России до 1,4% в 2025 году

МВФ прогнозирует замедление роста российской экономики до 1,2% в 2026 г., в то время как мировой ВВП, по их мнению, сохранит темп роста на уровне 3,3%. По оценкам фонда, в 2024 году ВВП России вырос на 3,8%, что выше их октябрьского прогноза. Фонд ожидает снижения глобальной инфляции до 4,2% в 2025 г. и 3,5% в 2026 г. Прогнозы по инфляции для развитых и развивающихся стран различаются: для первых ожидается рост до 2,1% в 2025 г., для вторых – снижение до 5,6%.