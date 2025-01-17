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МВФ повысил прогноз роста ВВП России до 1,4% в 2025 году

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики в 2025 г. до 1,4% с 1,3%, а также переоценил результаты за 2024 г. – с 3,6 до 3,8%, следует из январского обзора мировой экономики (WEO Update: Global Growth: Divergent and Uncertain).

Международный валютный фонд скорректировал свой прогноз роста мировой экономики на текущий год, повысив его на 0,1 п. п. до 3,3%. Это изменение произошло спустя три месяца после предыдущей публикации, когда МВФ, наоборот, снижал прогнозы как для мировой, так и для российской экономики. Несмотря на небольшое улучшение, прогноз МВФ по росту ВВП России на 2025 г. остается значительно ниже ожиданий Минэкономразвития и вице-премьера Александра Новака, но соответствует прогнозному диапазону Центрального банка РФ. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников критиковал оценки МВФ как чрезмерно пессимистичные.

МВФ прогнозирует замедление роста российской экономики до 1,2% в 2026 г., в то время как мировой ВВП, по их мнению, сохранит темп роста на уровне 3,3%. По оценкам фонда, в 2024 году ВВП России вырос на 3,8%, что выше их октябрьского прогноза. Фонд ожидает снижения глобальной инфляции до 4,2% в 2025 г. и 3,5% в 2026 г. Прогнозы по инфляции для развитых и развивающихся стран различаются: для первых ожидается рост до 2,1% в 2025 г., для вторых – снижение до 5,6%.

МВФ также пересмотрел прогноз роста мировой торговли и цен на нефть. Ожидается более значительное снижение средней цены нефти в 2025 г. – на 11,7% до $69,76 за баррель. В отношении отдельных стран МВФ повысил прогноз роста ВВП США до 2,7% на текущий год, что стало ключевым фактором улучшения глобального прогноза. При этом прогнозы для стран еврозоны были снижены. Ожидания по росту экономики Китая, Индии и Бразилии остались практически без изменений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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