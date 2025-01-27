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Рынок краудлендинга в России ожил без ужесточения политики ЦБ

Ведомости

Рынок краудлендинга (механизм коллективного инвестирования по договорам займа) в России вернулся к росту в декабре 2024 г. Объем займов предпринимателям составил 2,66 млрд руб., что на 500 млн руб. больше, чем в ноябре. Но, несмотря на этот рост, показателя декабря 2023 г. достичь не удалось, не хватило 443,9 млн руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП).

Это связано с мерами Банка России по охлаждению кредитной активности в секторе малого и среднего предпринимательства, что привело к отложению проектов, требующих привлечения средств инвесторов, заявили эксперты. По мнению президента инвестплатформы «Инвойскафе» Геннадия Фофанова, такие результаты были обусловлены настроениями инвесторов, которые предпочли вкладывать деньги в депозиты из-за высоких ставок. Это спровоцировало снижение интереса к альтернативным инструментам, таким как краудлендинговые платформы. Если ключевая ставка сохранится на уровне в 21%, рынок увидит постепенное развитие краудлендинга в уже сложившихся реалиях после адаптации к новым условиям, рассказал партнер инвестиционной платформы «Мани Френдс» Юрий Колесников.

В 2024 г. было размещено 189 выпусков высокодоходных облигаций (ВДО), что составляет около 30,7% от общего количества обращающихся бумаг. Объем размещения составил 98,3 млрд руб., что на 5% выше показателя прошлого года. По итогам прошлого года суммарные выдачи в сегменте краудлендинга составили 47,4 млрд руб., что почти вдвое больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что в 2025 г. повышение качества портфеля заемщиков может стать серьезным стимулирующим фактором для привлечения новых инвесторов на платформы.

По итогам 2023 г. рынок краудлендинга в России вырос в два раза и составил 24,1 млрд руб., что на 108,64% превышает результаты 2022 г. За год было выдано около 11 000 займов, что на 18% больше, чем в 2022 г. Общая сумма выданных займов в декабре составила 3,04 млрд руб. Объем рынка вырос на 88,82% по отношению к декабрю 2022 г. Краудлендинг является самым популярным из трех видов краудфандинга, т. е. коллективного привлечения средств через инвестплатформы. В основном его используют субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ), которым необходимо быстрое и кратковременное пополнение оборотных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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