Рынок краудлендинга в России ожил без ужесточения политики ЦБ

По итогам 2023 г. рынок краудлендинга в России вырос в два раза и составил 24,1 млрд руб., что на 108,64% превышает результаты 2022 г. За год было выдано около 11 000 займов, что на 18% больше, чем в 2022 г. Общая сумма выданных займов в декабре составила 3,04 млрд руб. Объем рынка вырос на 88,82% по отношению к декабрю 2022 г. Краудлендинг является самым популярным из трех видов краудфандинга, т. е. коллективного привлечения средств через инвестплатформы. В основном его используют субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ), которым необходимо быстрое и кратковременное пополнение оборотных средств.