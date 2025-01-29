ЦБ снижает макропруденциальные надбавки по кредитам в льготном периоде
Совет директоров Банка России принял решение снизить надбавки для задолженности по кредитным картам в льготном периоде, по прочим активам – оставить без изменений, сообщается на сайте регулятора. Соответствующее решение было принято из-за вступления в силу новой редакции нормативного акта, определяющего порядок установления макропруденциальных надбавок для кредитных организаций.
Анализ данных банков показал, что задолженность в льготном периоде характеризуется значительно меньшим уровнем дефолтов – в 2–3 раза ниже по сравнению с долгами после его завершения. Как пояснил регулятор, заемщики в этот период чаще используют карты для транзакций, не оплачивая проценты, что снижает риски просрочек. Кроме того, клиенты, своевременно погашающие обязательства в льготный срок, демонстрируют более высокую финансовую дисциплину. Для повышения точности оценки рисков надбавки для таких кредитов теперь привязаны к показателю долговой нагрузки (ПДН) заемщика.
Для задолженности по кредитным картам в льготном периоде, возникшей с 1 февраля 2025 г., установлена следующая шкала надбавок:
ПДН не рассчитан / отсутствует: 2,0
До 30%: 0,2
30–40%: 0,2
40–50%: 0,2
50–60%: 0,5
60–70%: 1,0
70–80%: 1,5
Свыше 80%: 2,0
Для задолженности вне льготного периода сохраняется матрица надбавок, действующая со 2 декабря 2024 г. Для сравнения: надбавки по другим необеспеченным кредитам (выданным со 2 декабря 2024 г.) варьируются от 0 до 6% в зависимости от ПДН и процентной ставки (ПСК). Максимальные значения применяются при ПСК выше 60% годовых. 15 ноября 2024 г. стало известно, что совет директоров Банка России решил с 1 января по 31 марта 2025 г. не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам. Чуть менее чем через неделю, 21 ноября, регулятор сообщил, что установит для кредитных организаций макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки.
Как сообщили в ЦБ, к крупным заемщикам будут относить тех, у кого консолидированный долг превышает 2% от капитала банковского сектора. Повышенная долговая нагрузка будет определяться коэффициентом покрытия процентов операционной прибыли. Он должен составлять не менее трех.