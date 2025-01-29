ЦБ снижает макропруденциальные надбавки по кредитам в льготном периоде

Для задолженности вне льготного периода сохраняется матрица надбавок, действующая со 2 декабря 2024 г. Для сравнения: надбавки по другим необеспеченным кредитам (выданным со 2 декабря 2024 г.) варьируются от 0 до 6% в зависимости от ПДН и процентной ставки (ПСК). Максимальные значения применяются при ПСК выше 60% годовых. 15 ноября 2024 г. стало известно, что совет директоров Банка России решил с 1 января по 31 марта 2025 г. не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам. Чуть менее чем через неделю, 21 ноября, регулятор сообщил, что установит для кредитных организаций макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки.