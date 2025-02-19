ЦБ: уровень потребительских цен в России остается высоким
В январе текущий рост цен с учетом сезонности замедлился, но сохранился на высоком уровне, сообщает Центробанк в комментарии на своем сайте. Рост цен составил 1,23%. Годовая инфляция по-прежнему существенно выше 4%. Устойчивое инфляционное давление остается высоким.
По данным регулятора, в январе месячный рост цен с исключением сезонности замедлился по сравнению с декабрем. Большинство показателей устойчивого роста цен также снизились к предыдущему месяцу. В декабре 2024 г. цены выросли на 1,32%. Таким образом, с сезонной корректировкой в годовом выражении прирост цен в январе составил 10,7%, тогда как в декабре – 14%, а в IV квартале 2024 г. – 12%. Годовая инфляция ускорилась до 9,92%, а для базового ИПЦ годовой прирост увеличился до 9,32%.
При этом в январе индекс цен товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой уменьшился, что в основном было связано со снижением цен на плодоовощную продукцию, сильно подорожавшую в предыдущие два месяца.
«Для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем ожидалось ранее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7-8% в 2025 г., вернется к 4,% в 2026 г. и будет находиться на цели в дальнейшем», – отмечает регулятор.
Годовые приросты цен на продовольственные и непродовольственные товары практически не изменились. Но накопленный c 2017 г. рост стоимости услуг без ЖКУ продолжает опережать рост стоимости товаров. Среди устойчивых компонентов в январе по сравнению с декабрем медленнее дорожали мясопродукты, хлеб, макароны, большинство непродовольственных товаров, в том числе бытовая химия, парфюмерия, обувь, бытовая техника, телевизоры, средства связи. При этом ускорилось удорожание бытовых услуг и легковых автомобилей.