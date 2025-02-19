ЦБ: уровень потребительских цен в России остается высоким

По данным регулятора, в январе месячный рост цен с исключением сезонности замедлился по сравнению с декабрем. Большинство показателей устойчивого роста цен также снизились к предыдущему месяцу. В декабре 2024 г. цены выросли на 1,32%. Таким образом, с сезонной корректировкой в годовом выражении прирост цен в январе составил 10,7%, тогда как в декабре – 14%, а в IV квартале 2024 г. – 12%. Годовая инфляция ускорилась до 9,92%, а для базового ИПЦ годовой прирост увеличился до 9,32%.