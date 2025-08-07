Россия нарастила импорт нефти в Таджикистан на 4,5% в первом полугодии

Импорт нефти и нефтепродуктов из России в Таджикистан за первые шесть месяцев 2025 г. в денежном выражении достиг $399,1 млн. Рост в сравнении с тем же периодом 2024 г. составил 4,5%, сообщил глава таможенной службы при правительстве республики Хуршед Каримзода, передает ТАСС.