Россия нарастила импорт нефти в Таджикистан на 4,5% в первом полугодии
Импорт нефти и нефтепродуктов из России в Таджикистан за первые шесть месяцев 2025 г. в денежном выражении достиг $399,1 млн. Рост в сравнении с тем же периодом 2024 г. составил 4,5%, сообщил глава таможенной службы при правительстве республики Хуршед Каримзода, передает ТАСС.
Объем торговли между странами за указанный промежуток времени превысил более $1 млрд, по словам главы ведомства. Россия импортировала продукции на сумму $1,017 млрд и приобрела товаров из Таджикистана на $53 млн. По данным таможенной службы, в основном из России в республику поступают нефтепродукты, лесоматериалы, газ, продукты питания.
Кроме того, с января по июнь 2025 г. значительную долю российского импорта в Таджикистан заняли поставки маргарина, хлеба, кондитерских изделий, шоколада и других продуктов питания.
6 августа министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода отмечал, что объем торговли между Таджикистаном и Россией за полгода вырос на 11%. При этом страны в соответствии с двусторонним соглашением будут работать над его увеличением.