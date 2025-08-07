ЦБ Великобритании снизил ключевую ставку до 4%
Банк Англии в соответствии с прогнозами снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Показатель после августовского заседания равен 4% годовых, сообщила пресс-служба британского регулятора.
Как отметили представители банка, в Англии стремятся к инфляции, равной 2%, при этом сохраняя возможность способствовать экономическому росту и повышению занятости. Существенная дезинфляция за последние два с половиной года, подчеркнули в иностранном ЦБ, позволила также снизить базовую ставку в 2025 г.
Английский банк также спрогнозировал небольшое увеличение уровня инфляции до 4% в сентябре, а затем ее обратное снижение к целевому показателю. «В целом, комитет по денежно-кредитной политике считает, что риски роста среднесрочного инфляционного давления немного выросли с мая», – отметили в ЦБ.
Текущий уровень инфляции составляет 3,6%. Следующее заседание и решение по ключевой ставке состоится 18 сентября. В предыдущий раз, 19 июня, показатель был сохранен на уровне 4,25%, а в мае его понижали с 4,5%.