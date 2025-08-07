ЦБ Великобритании снизил ключевую ставку до 4%

Как отметили представители банка, в Англии стремятся к инфляции, равной 2%, при этом сохраняя возможность способствовать экономическому росту и повышению занятости. Существенная дезинфляция за последние два с половиной года, подчеркнули в иностранном ЦБ, позволила также снизить базовую ставку в 2025 г.