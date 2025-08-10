FT: Китай потребовал от США ослабить экспортные ограничения на чипы

Администрация экс-президента США Джо Байдена считала, что контроль над чипами HBM станет «самым серьезным ограничением» для способности Китая производить чипы ИИ в больших масштабах, напомнил один из собеседников FT. По его словам, ослабление этих мер «станет подарком для Huawei и SMIC и может открыть Китаю путь к производству миллионов чипов ИИ в год, одновременно перенаправив дефицитные HBM на чипы, продаваемые в США».