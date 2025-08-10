FT: Китай потребовал от США ослабить экспортные ограничения на чипы
Китай хочет, чтобы США ослабили экспортный контроль над чипами с высокопропускной памятью (HBM) в рамках торгового соглашения. С таким призывом китайские официальные лица обратились к экспертам в Вашингтоне, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным газеты, министр финансов США Скотт Бессент за последние три месяца провел три раунда торговых переговоров с Китаем, и в ходе некоторых из этих обсуждений китайская группа во главе с вице-премьером Хэ Лифэном поднимала вопрос о чипах.
Администрация экс-президента США Джо Байдена считала, что контроль над чипами HBM станет «самым серьезным ограничением» для способности Китая производить чипы ИИ в больших масштабах, напомнил один из собеседников FT. По его словам, ослабление этих мер «станет подарком для Huawei и SMIC и может открыть Китаю путь к производству миллионов чипов ИИ в год, одновременно перенаправив дефицитные HBM на чипы, продаваемые в США».
Крайний срок для достижения США и Китая торгового соглашения истекает 12 августа. Министр торговли США Говард Лютник ранее на этой неделе заявил, что администрация, вероятно, продлит перемирие на 90 дней.