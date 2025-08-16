Губернатор Чукотки рассказал Путину о «неплохих» показателях в экономике
После визита в США президент РФ Владимир Путин прилетел на Чукотку, где провел рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. Глава округа рассказал президенту об экономике региона, следует из видео встречи, которое опубликовал Telegram-канал Кремля.
Экономические показатели региона, как указал Кузнецов, «выглядят в прогрессе неплохо». В Дальневосточном федеральном округе Чукотка занимает второе место по промышленному производству, по инвестициям в основной капитал – четвертое место, сообщил губернатор Путину.
«У нас растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства, мы активно с ними работаем, люди нам верят, начинают развивать бизнес. По розничной торговле мы занимаем первое место в ДФО», – сказал Кузнецов.
Работа активно ведется и в сфере сельского хозяйства, добавил глава Чукотки.