В Китае построят логистический порт для торговли с Россией
В городе Суйфэньхэ на границе с Россией идет строительство китайско-российского международного порта товарной логистики, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на сообщение городского правительства.
Речь идет о строительстве объекта площадью более 23 700 кв. м с общим объемом инвестиций в размере 120 млн юаней (около $16,8 млн). По данным властей Суйфэньхэ, новый проект будет включать в себя «высококлассный международный центр для демонстрации, хранения и распределения товаров», а также современные офисные здания, тематические отели и другие объекты.
Ожидается, что реализация проекта расширит возможности в сфере оказания логистических услуг в Суйфэньхэ, создаст большое количество рабочих мест и увеличит налоговые поступления. Предприятия также получат поддержку в виде «мощной инфраструктуры и интеллектуальных услуг» для освоения рынков России и Восточной Европы, говорится в сообщении.