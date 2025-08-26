Правительство расширило границы ТОР «Михайловский»
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае расширили. Об этом объявили в правительстве РФ.
В границы территории добавят земельные участки, расположенные в Уссурийском городском округе и Октябрьском муниципальном округе. Как заявили в кабмине, на обновленной территории планируется реализовать инвестиционный проект по разработке карьера для добычи глины и строительству кирпичного завода.
«Решение позволит расширить рынок строительных материалов, привлечь более 1,6 млрд руб. частных инвестиций и создать около 90 новых рабочих мест», – говорится в сообщении.
Правительство в ноябре 2024 г. расширило границы ТОР «Камчатка» и «Михайловский». Заявлялось, что расширение границ позволит реализовать инвестпроекты строительства жилья в Приморье объемом до 684 млн руб. и фабрики рыбопереработки на Камчатке стоимостью примерно 694 млн руб., создав свыше 160 новых рабочих мест.
В мае корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сообщила, что резидент ТОР «Михайловский» запустит завод по выпуску деревянных отделочных материалов в 2026 г. Инвестиции в проект составят около 106 млн руб.