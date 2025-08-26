Правительство расширило границы ТОР «Михайловский»

В границы территории добавят земельные участки, расположенные в Уссурийском городском округе и Октябрьском муниципальном округе. Как заявили в кабмине, на обновленной территории планируется реализовать инвестиционный проект по разработке карьера для добычи глины и строительству кирпичного завода.