Путин заявил о высоком авторитете Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам, организаторам и гостям Восточного экономического форума – 2025 (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля
Глава государства отметил, что за десятилетие проведения ВЭФ стал авторитетной площадкой, где бизнес, включая зарубежный, знакомится с потенциалом Дальнего Востока в экономике, науке и инфраструктуре. Форум способствует расширению международной кооперации, подчеркнул президент.
По словам Путина, по мере того как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей.
«Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнерами и намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии и уважении законных интересов друг друга», – говорится в приветствии президента.
Главной темой форума в этом году станет «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». В программе – панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки и бизнес-диалоги.
В ВЭФ-2024 приняли участие более 7100 человек, включая свыше 1500 представителей СМИ из 75 стран. Самые крупные делегации прибыли из Китая, Малайзии, Болгарии, Вьетнама и Мьянмы.