АСИ: специалисты по кибербезопасности и ИИ станут востребованы в госструктурах

В ближайшие 10 лет специалисты по кибербезопасности и ИИ станут востребованы в госструктурах, в сферах промышленности, энергетики и транспорта. Об этом говорится в прогнозе Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое оно подготовило по просьбе «Ведомостей» на основе собственных исследований и аналитики Минтруда.