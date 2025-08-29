АСИ: специалисты по кибербезопасности и ИИ станут востребованы в госструктурах
В ближайшие 10 лет специалисты по кибербезопасности и ИИ станут востребованы в госструктурах, в сферах промышленности, энергетики и транспорта. Об этом говорится в прогнозе Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое оно подготовило по просьбе «Ведомостей» на основе собственных исследований и аналитики Минтруда.
Спрос на специалистов в приоритетных отраслях экономики изменится из-за цифровизации и ускоренной модернизации. По данным аналитиков, они уже сейчас меняют требования к кадрам и создают новые профессии.
Директор по академическому и карьерному развитию студентов РАНХиГС Анна Хрипченко отметила, что рынок труда смещается в сторону технологических профессий – автоматизации, роботизации, анализа данных, ИИ и кибербезопасности. При этом в бизнесе сохраняется высокий спрос на product-менеджеров и специалистов по цифровому маркетингу.
Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что сейчас привычные профессии меняются, а требования к ним становятся более комплексными. Поэтому навыки будущих работников должны сочетать технические, социальные и управленческие умения.