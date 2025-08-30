Пошлины Дональда Трампа частично признаны незаконными
Апелляционная инстанция подтвердила решение Суда по международной торговле и признала значительную часть пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом незаконными.
«Закон наделяет президента значительными полномочиями предпринимать ряд действий в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране, но ни одно из этих действий явно не включает в себя право вводить тарифы, пошлины и тому подобное», – говорится в заключении, опубликованном на сайте Апелляционного суда США.
Решение касается «зеркальных» и других пошлин, введенных Трампом в отношении стран на основании Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA, 1977 г.). При этом апелляционная инстанция отложила вступление своего решения в силу до 14 октября, чтобы у президента был шанс подать на апелляцию. Иначе говоря, все пошлины пока продолжат действовать.
Многие эксперты полагают, что Трамп обратится в Верховный суд, где консервативные судьи обладают большинством.
«Все тарифы по-прежнему действуют! США больше не будут мириться с огромным торговым дефицитом и несправедливыми тарифами и нетарифными торговыми барьерами, устанавливаемыми другими странами, друзьями или врагами, которые подрывают интересы наших производителей, фермеров и всех остальных», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
29 мая Федеральный суд США по международной торговле постановил отменить пошлины, введенные Трампом на основании IEEPA. Администрации дали 10 дней, чтобы свернуть тарифные ограничения. В интерпретации суда Трамп превысил свои полномочия. Эта блокировка не затронула бы только пошлины на отдельные категории товаров: алюминий, сталь и автомобили. Но в тот же день Апелляционный суд временно приостановил решение об отмене пошлин.