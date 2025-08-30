Пошлины Дональда Трампа частично признаны незаконными

Решение касается «зеркальных» и других пошлин, введенных Трампом в отношении стран на основании Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA, 1977 г.). При этом апелляционная инстанция отложила вступление своего решения в силу до 14 октября, чтобы у президента был шанс подать на апелляцию. Иначе говоря, все пошлины пока продолжат действовать.