Дмитриев спрогнозировал резкое усиление экономического сотрудничества стран ШОС

«Безусловно, мы видим, что экономическое и инвестиционное сотрудничество резко усилится, в том числе после встречи сегодня и завтра. Безусловно, не только Китай, но и многие другие партнеры, Индия и многие другие партнеры России будут наращивать экономическое сотрудничество», – подчеркнул Дмитриев.