Дмитриев спрогнозировал резкое усиление экономического сотрудничества стран ШОС
Экономическое и инвестиционное сотрудничество стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ожидает процесс резкого усиления после саммита, который сейчас проходит в Китае, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Безусловно, мы видим, что экономическое и инвестиционное сотрудничество резко усилится, в том числе после встречи сегодня и завтра. Безусловно, не только Китай, но и многие другие партнеры, Индия и многие другие партнеры России будут наращивать экономическое сотрудничество», – подчеркнул Дмитриев.
Он также отметил, что отношения стран ШОС отличаются от «разгромленного западного мира». По его словам, государства – участники организации нацелены на создание и развитие совместных проектов. «Никто никому не мешает, они сотрудничают», – сказал глава РФПИ. Более того, он назвал «дух сотрудничества» преобладающим над противостоянием в Европе.
Глава КНР Си Цзиньпин на заседании лидеров стран ШОС заявил, что объем экономики государств, входящих в состав организации, уже приблизился к $3 млрд. По его мнению, страны должны и далее противостоять блоковой конфронтации и травле, а также защищать мировой порядок, сохраняя центральную роль ООН.