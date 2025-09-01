Газета
Главная / Экономика /

Дмитриев: карты банков РФ начнут активнее принимать за границей

Процессу способствует интеграция стран ШОС, подчеркнул глава РФПИ
Ведомости

Карты российских банков будут приниматься за рубежом все более активно, в том числе благодаря взаимоотношению стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Интеграция стран ШОС, это имеет очень позитивный эффект на россиян, потому что, действительно, и кредитные карточки российские будут более активно приниматься за рубежом, и совместные механизмы инвестиционно-экономические будут больше работать», – объяснил Дмитриев.

Глава РФПИ напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже объявил о возможности создания общей платежной системы для государств ШОС. Дмитриев отметил, что и другие подобные проекты будут реализовываться в мире. По его словам, активно ими занимается Банк России и расскажет об этом «со временем».

Дмитриев также говорил, что после текущего саммита в Тяньцзине экономическое и инвестиционное сотрудничество стран ШОС резко усилятся. Кроме того, он противопоставил взаимоотношения государств – участников организации «разгромленному западному миру».

1 сентября на заседании совета лидеров стран ШОС президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государствам необходим независимый финансовый механизм, который позволит финансировать международные проекты, «нивелируя санкционное давление».

