ЦБ: экономическая активность в РФ в июле-августе замедлилась

ЦБ в последний раз снижал ставку 25 июля – с 20 до 18% годовых. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Центробанк должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке. По ее словам, в 2025 г. Банк России рассматривает варианты снижения на 100–200 б. п. или сохранение ставки на текущем уровне.