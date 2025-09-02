Газета
Главная / Экономика /

ЦБ: экономическая активность в РФ в июле-августе замедлилась

Ведомости

Экономическая активность в июле-августе несколько замедлилась после высокой базы конца 2024 г., перегрев экономики уменьшается. Об этом говорится в в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Макроэкономическая статистика и опросные данные указывают на замедление экономической активности в июле-августе при разнонаправленной динамике по секторам, пишет ЦБ. Занятость остается близкой к максимальным уровням, поддерживает рост доходов и расширение потребительского спроса.

Кредитный импульс снижается, но более медленными темпами. Несмотря на ускорение роста кредитования корпоративного сектора, в целом расширение кредитного портфеля остается умеренным, считают в ЦБ.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают. При этом цены с поправкой на сезонность в июле-августе росли умеренно, устойчивое инфляционное давление остается стабильным, сообщили аналитики. Устойчивый рост цен в июле-августе остался вблизи уровней мая-июня.

«Для закрепления инфляции на траектории 4% требуется поддерживать достаточную жесткость денежно-кредитных условий», – объяснили в Центробанке.

ЦБ в последний раз снижал ставку 25 июля – с 20 до 18% годовых. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Центробанк должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке. По ее словам, в 2025 г. Банк России рассматривает варианты снижения на 100–200 б. п. или сохранение ставки на текущем уровне.

