В России для компаний расширили перечень предполагающих налоговые льготы покупок
Правительство России расширило на 14 позиций список высокотехнологичного оборудования отечественного производства, при покупке которого компании предоставляются налоговые льготы, сообщается на сайте кабмина.
В перечень добавили беспилотные авиационные системы нескольких типов, оборудование для топливно-энергетического комплекса и горных машин, а также другие категории товаров. В сообщении сказано, что налоговая льгота позволяет простимулировать закупки российской техники и оборудования. Одновременно она помогает поддержать активно занимающиеся модернизацией производства предприятия.
В правительстве напомнили, что с начала 2025 г. для компаний увеличили повышающий расходы коэффициент. Он увеличился до 2 против 1,5 ранее. В пресс-службе пояснили, что «при росте расходов на приобретение отечественного оборудования и техники растет размер налоговой льготы».