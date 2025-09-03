В России для компаний расширили перечень предполагающих налоговые льготы покупок

В правительстве напомнили, что с начала 2025 г. для компаний увеличили повышающий расходы коэффициент. Он увеличился до 2 против 1,5 ранее. В пресс-службе пояснили, что «при росте расходов на приобретение отечественного оборудования и техники растет размер налоговой льготы».