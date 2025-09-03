Россельхозбанк: доля юаня в торговых сделках России превысила 40%
По словам председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова, доля внешнеторговых сделок российских компаний в юанях превысила 40% от общего объема трансграничных операций. Глава РСХБ сообщил об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РБК.
По его словам, это свидетельствует о формировании полноценного рынка данной валюты в России. Практически весь товарооборот между Россией и Китаем осуществляется в национальных валютах – рублях и юанях.
Листов отметил, что юрлица активно используют юань в расчетах и хранят его на счетах. Кроме того, на внутреннем рынке распространились сделки с производными финансовыми инструментами, привязанными к юаню.
Согласно информации Банка России, в июле 2025 г. доля дружественных валют, включая юань, составила 29,9% в экспортных поступлениях. Снижение показателя с начала года связано главным образом с ростом доли рубля в расчетах. В импортных операциях на валюты дружественных стран приходится немногим менее 30%.