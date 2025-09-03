Россельхозбанк: доля юаня в торговых сделках России превысила 40%

Согласно информации Банка России, в июле 2025 г. доля дружественных валют, включая юань, составила 29,9% в экспортных поступлениях. Снижение показателя с начала года связано главным образом с ростом доли рубля в расчетах. В импортных операциях на валюты дружественных стран приходится немногим менее 30%.