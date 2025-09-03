Более 1000 компаний Индии отправили «Сберу» обращения о желании работать с РФ

«В Индии 1,5 млн экспортеров, с Россией работают только 10 000, это просто несопоставимые цифры. Мы уже сейчас имеем обращения от более чем 1000 компаний, которые хотят активно взаимодействовать между Россией и Индией», – сказал Ведяхин. Он также отметил, что потенциал возможных контрактов может превышать 50 млрд руб.