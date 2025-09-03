Более 1000 компаний Индии отправили «Сберу» обращения о желании работать с РФ
«Сбер» получил свыше 1000 обращений от индийских компаний, которые проявили желание работать с Россией, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин телеканалу «Россия-24» в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
«В Индии 1,5 млн экспортеров, с Россией работают только 10 000, это просто несопоставимые цифры. Мы уже сейчас имеем обращения от более чем 1000 компаний, которые хотят активно взаимодействовать между Россией и Индией», – сказал Ведяхин. Он также отметил, что потенциал возможных контрактов может превышать 50 млрд руб.
По словам Ведяхина, платежи в «Сбере» происходят между Россией и Индией довольно активно. 60% этих операций выполняется за период менее 10 минут. Он рассказал, что кредитная организация планирует прийти к тому, чтобы все платежи завершались спустя «10-15 минут максимум», к концу года.
3 сентября руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова сообщила, что банк запустил предложение для российского малого и среднего бизнеса (МСБ), работающего с Индией. Оно называется «Индийский тест-драйв». Компании, подключившие его, получают возможность бесплатно открывать и обслуживать счета в индийских рупиях, проводить расчеты с Индией по минимальной стоимости – 0,1% от суммы перевода.