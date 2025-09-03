Правительство ввело льготы на перевозку угля в новых регионах

26 июля сообщалось, что правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для предприятий угольной отрасли до 30 ноября. До конца осени к предприятиям отрасли не будут применяться взыскания по налоговым и страховым задолженностям, сформировавшимся на 1 июня 2025 г., при условии отсутствия процедуры банкротства.