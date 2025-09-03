Правительство ввело льготы на перевозку угля в новых регионах
Российское правительство ввело льготные тарифы на железнодорожные перевозки угля в новых регионах. Теперь для них установлен понижающий коэффициент 0,48, сообщили в кабмине.
Льгота распространяется на транспортировку угля, осуществляемую ФГУП «Железные дороги Новороссии». Власти отмечают, что решение направлено на поддержку угольных предприятий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и сохранение их экономического потенциала в нынешних условиях.
26 июля сообщалось, что правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для предприятий угольной отрасли до 30 ноября. До конца осени к предприятиям отрасли не будут применяться взыскания по налоговым и страховым задолженностям, сформировавшимся на 1 июня 2025 г., при условии отсутствия процедуры банкротства.
В мае по итогам совещания премьер Михаил Мишустин также анонсировал дополнительные меры поддержки угольной отрасли, включая адресные субсидии на компенсацию части логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.