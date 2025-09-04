Газета
Международные резервы России прибавили $2,7 млрд за неделю

Международные резервы РФ увеличились до $685,5 млрд к 29 августа 2025 г. Рост за неделю составил $2,7 млрд, или 0,4%, следует из материалов Банка России.

По данным регулятора, основным фактором такой динамики стала положительная переоценка.

До этого показатель падал на $3,7 млрд. Международные резервы РФ уменьшились с $686,5 млрд по состоянию на 15 августа до $682,8 млрд на 22 августа. Последнее значительное увеличение произошло 8 августа, когда общая сумма выросла на $10 млрд.

На 25 июля 2025 г. международные резервы РФ достигали $695,5 млрд. Показатель стал рекордным за всю историю подсчетов.

