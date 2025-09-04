Международные резервы России прибавили $2,7 млрд за неделю

До этого показатель падал на $3,7 млрд. Международные резервы РФ уменьшились с $686,5 млрд по состоянию на 15 августа до $682,8 млрд на 22 августа. Последнее значительное увеличение произошло 8 августа, когда общая сумма выросла на $10 млрд.