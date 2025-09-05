Мексика может ввести пошлины на импортируемые из Китая товары

«Мы рассматриваем возможность ввести, как часть "Плана Мексика", который мы представили после прихода в правительство, некоторые таможенные пошлины для стран, с которыми у нас нет торгового договора. Среди них есть Китай, но это не единственная страна», – сказала глава государства (цитата по «РИА Новости»).