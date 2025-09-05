Газета
Мексика может ввести пошлины на импортируемые из Китая товары

Ведомости

Мексика может утвердить тарифы на импорт из государств, с которыми она не заключала торговых соглашений, в том числе на товары из Китая, заявила журналистам президент страны Клаудия Шейнбаум.

«Мы рассматриваем возможность ввести, как часть "Плана Мексика", который мы представили после прихода в правительство, некоторые таможенные пошлины для стран, с которыми у нас нет торгового договора. Среди них есть Китай, но это не единственная страна», – сказала глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Президент сказала, что у ее страны есть соглашения со многими государствами. Она также напомнила о решении предыдущей администрации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора ввести тарифы на импорт стали из стран, с кем у Мексики нет торгового соглашения. Шейнбаум анонсировала объявление о новых пошлинах «в свое время».