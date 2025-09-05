Алиханов анонсировал обновление программы выпуска самолетов в РФ к концу года
«Мы продолжаем вести работу по корректировке комплексной программы. В июле прошла стратсессия под руководством председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина, по итогам которой мы сейчас <...> уточняем прогнозы производства и планы по закупке воздушных судов», – сказал министр. Он добавил, что работа ведется совместно с транспортным блоком и предприятиями промышленности.
В марте о возможных корректировках в программе развития авиапромышленности говорил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Текущая версия предполагает, что до 2030 г. отечественные предприятия должны поставить 990 гражданских самолетов. Среди них – SSJ New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214, «Байкал» (ЛМС-901) и другие.