Алиханов анонсировал обновление программы выпуска самолетов в РФ к концу года

«Мы продолжаем вести работу по корректировке комплексной программы. В июле прошла стратсессия под руководством председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина, по итогам которой мы сейчас <...> уточняем прогнозы производства и планы по закупке воздушных судов», – сказал министр. Он добавил, что работа ведется совместно с транспортным блоком и предприятиями промышленности.