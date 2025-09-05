ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2026 года

Средства со вкладов в иностранной валюте по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 г. Средства, размещенные после этого, выдаются по курсу банка на дату выдачи.