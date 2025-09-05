ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2026 года
Банк России сохранил еще на полгода, до 9 марта 2026 г., ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Средства со вкладов в иностранной валюте по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 г. Средства, размещенные после этого, выдаются по курсу банка на дату выдачи.
ЦБ напомнил, что для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 г., сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 мск указанной даты, но не более $10 000 или эквивалентной суммы в евро. Допущение действует при условии, что возможность еще не была реализована.
Юрлицам, которые не являются резидентами, выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах также не производится. По другим валютам ограничений нет. Юрлица-резиденты могут получить указанную валюту только на цели командировочных расходов исходя из установленных законодательством нормативов оплаты.
Для банков сохраняется запрет на шесть месяцев взимать с клиентов комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Меру впервые ввели 9 марта 2022 г. Такое решение было принято в связи с действующими антироссийскими санкциями, запрещающими финансовым институтам РФ приобретать наличную валюту западных стран.