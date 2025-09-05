Мантуров: Россия — единственная страна, производящая все компоненты для самолетов
Россия стала единственной страной на мировой арене, способной производить все комплектующие для самолетов самостоятельно, подтвердил в разговоре с журналистами первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Это правда. Я подтверждаю, именно так», – ответил он на вопрос о том, удалось ли России добиться такого «статуса». По словам вице-премьера, это произошло вынужденно.
Мантуров отметил, что страна была заинтересована в сотрудничестве с иностранными партнерами. Он напомнил, что при создании магистрального МС-21 «вся приборная составляющая» была разработана в России, но также могли использоваться различные агрегаты иностранного производства.
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в России также существует налаженное потоковое производство двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Об этом он заявил в Самаре, где президент РФ Владимир Путин осматривает предприятие «ОДК-Кузнецов», которое занимается в том числе производством авиационных и ракетных двигателей.