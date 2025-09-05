Мантуров: Россия — единственная страна, производящая все компоненты для самолетов

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в России также существует налаженное потоковое производство двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Об этом он заявил в Самаре, где президент РФ Владимир Путин осматривает предприятие «ОДК-Кузнецов», которое занимается в том числе производством авиационных и ракетных двигателей.