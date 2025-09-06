На ВЭФ заключены соглашения на 6,5 трлн рублей

На ВЭФ заключены соглашения на 6,5 трлн рублейБыло подписано 353 соглашения
На Восточном экономическом форуме 2025 г. было подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 трлн руб., сообщил советник президента и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Об этом пишет «РИА Новости».
Он отметил, что в эту цифру не входят контракты, составляющие коммерческую тайну. По данным организаторов, в мероприятиях приняли участие 8400 человек из 75 стран. Форум традиционно стал площадкой для обсуждения сотрудничества в области экономики, инвестиций и развития Дальнего Востока, привлекая внимание как российских, так и зарубежных партнеров.
В 2024 г. на ВЭФ было подписано 292 соглашения на сумму 5,4 трлн руб.
Х Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на острове Русский во Владивостоке. Организатор – фонд «Росконгресс». В этом году участие подтвердили представители более чем 70 стран и территорий. Крупнейшие делегации тогда прибыли из Китая, Вьетнама, Мьянмы и Малайзии. Тема ВЭФ-2025: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». В программе – панельные сессии, бизнес-диалоги, круглые столы и завтраки с участием партнеров АТР.