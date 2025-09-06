На ВЭФ заключены соглашения на 6,5 трлн рублей

Х Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на острове Русский во Владивостоке. Организатор – фонд «Росконгресс». В этом году участие подтвердили представители более чем 70 стран и территорий. Крупнейшие делегации тогда прибыли из Китая, Вьетнама, Мьянмы и Малайзии. Тема ВЭФ-2025: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». В программе – панельные сессии, бизнес-диалоги, круглые столы и завтраки с участием партнеров АТР.