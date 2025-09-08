Правительство утвердило план развития инфраструктуры до 2036 года
Правительство России одобрило комплексный план создания и модернизации инфраструктуры в регионах страны на период до 2036 г. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Документ охватывает ключевые объекты – транспортные магистрали, энергетику, воздушный транспорт, образовательные и медицинские учреждения.
План предполагает строительство и реконструкцию:
около 4 500 км железных дорог,
более 2 000 км автодорог,
свыше 800 км линий электропередачи сверхвысокого напряжения,
также должны проложить почти 20 000 км магистральных волоконно-оптических линий связи.
«Также намечено обновление 40 медицинских организаций и исследовательских центров, будут возведены десятки университетских кампусов», – уточнил Мишустин.
По его словам, в ближайшие годы предстоит модернизировать 60 аэропортов и ввести 10 новых энергоблоков на пяти АЭС.
Для синхронизации действий на федеральном и региональном уровнях субъектам рекомендовано актуализировать схемы территориального планирования и формировать на их основе собственные комплексные планы развития инфраструктуры.
2 сентября стало известно, что правительство также утвердило программу по снижению выбросов в атмосферу для 13 городов. В числе мер – модернизация промышленных предприятий и ТЭЦ, переход на экологичное отопление в жилом секторе и обновление общественного транспорта.