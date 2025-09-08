Газета
Главная / Экономика /

Правительство утвердило план развития инфраструктуры до 2036 года

Ведомости

Правительство России одобрило комплексный план создания и модернизации инфраструктуры в регионах страны на период до 2036 г. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ охватывает ключевые объекты – транспортные магистрали, энергетику, воздушный транспорт, образовательные и медицинские учреждения.

План предполагает строительство и реконструкцию:

  • около 4 500 км железных дорог,

  • более 2 000 км автодорог,

  • свыше 800 км линий электропередачи сверхвысокого напряжения,

  • также должны проложить почти 20 000 км магистральных волоконно-оптических линий связи.

«Также намечено обновление 40 медицинских организаций и исследовательских центров, будут возведены десятки университетских кампусов», – уточнил Мишустин.

По его словам, в ближайшие годы предстоит модернизировать 60 аэропортов и ввести 10 новых энергоблоков на пяти АЭС.

Для синхронизации действий на федеральном и региональном уровнях субъектам рекомендовано актуализировать схемы территориального планирования и формировать на их основе собственные комплексные планы развития инфраструктуры.

2 сентября стало известно, что правительство также утвердило программу по снижению выбросов в атмосферу для 13 городов. В числе мер – модернизация промышленных предприятий и ТЭЦ, переход на экологичное отопление в жилом секторе и обновление общественного транспорта.

