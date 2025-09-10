Хуснуллин: по нацпроекту в России уложили более 80 млн кв. м асфальта
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в России с начала года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» уложили свыше 80 млн кв. м асфальта. По его словам, план по работам выполнен на 54%.
«Современные и качественные дороги – это не только удобство передвижения, но и повышение безопасности на трассах, сокращение аварийности, развитие регионов и рост качества жизни людей», – отметил Хуснуллин, добавив, что ряд субъектов выполнил наибольший объем намеченных работ.
Среди ключевых объектов – 14-километровая дорога Фатеж – Дмитриев в Курской области, мост через реку Суундук в Оренбургской области и новый путепровод в Унече Брянской области, движение по которому запустил президент в День строителя. В микрорайоне Флотский в регионе также построили улично-дорожную сеть с прокладкой 9 км ливневой канализации.
28 августа также сообщалось, что кабмин одобрил 20 регионам инфраструктурные кредиты на 27,6 млрд руб. для реализации 53 проектов, включающих 131 объект.