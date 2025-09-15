Путин: в зоне особого внимания должна быть борьба с теневым сектором
Борьба с теневым сектором экономики, а также уклонением от уплаты налогов должны быть в зоне особого внимания. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Эта борьба не только поддерживает конкурентную среду и создает условия для развития бизнеса, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета, отметил президент. «Подходы в этой части мы сегодня также обсудим», – сказал президент.
Президент и правительство обсудили формирование бюджета на ближайшие три года. Федеральный бюджет должен решать как текущие, так и перспективные задачи развития России, сказал Путин. Главная цель – обеспечение темпов роста российской экономики выше мировой динамики.