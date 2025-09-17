Великобритания договорилась с США об инвестициях в свои технологии на $42 млрд
Великобритания и США подписали соглашение о вложениях в развитие передовых технологий на сумму 31 млрд фунтов ($42,3 млрд). Документ был заключен в ходе государственного визита президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Американские компании во главе с Microsoft направят средства на развитие британской инфраструктуры искусственного интеллекта для здравоохранения, квантовых вычислений и гражданской ядерной промышленности.
Сообщается, что Nvidia развернет в Великобритании 120 000 современных графических процессоров, что станет крупнейшим подобным кластером в Европе. Наибольшую часть инвестиций внесет Microsoft – 22 млрд фунтов ($30 млрд), включая строительство крупнейшего в стране суперкомпьютера.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что соглашение «может определить будущее миллионов людей по обе стороны Атлантики, а также обеспечить экономический рост и безопасность».
Президент Трамп прибыл в Лондон 16 сентября вместе с супругой Меланией. Это второй в истории государственный визит американского лидера в Великобританию, первый состоялся в 2019 г.