ЦБ Аргентины начал продавать доллары из-за резкого падения курса песо

Рейтинг одобрения президента Аргентины Хавьера Милея продолжает падать — более половины аргентинцев (53,7%) выражают ему недоверие, в то время как поддержку выражают лишь 42,4% граждан. Это третий месяц подряд роста негативного отношения к президенту, что связано в том числе с обвинениями в коррупции, касающимися его сестры.