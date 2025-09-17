ЦБ Аргентины начал продавать доллары из-за резкого падения курса песо
Центральный банк Аргентины был вынужден принять меры в поддержку национальной валюты, продав $53 млн из своих резервов после достижения курсом песо верхней границы валютного коридора в 1474,5 песо за доллар. Об этом сообщает Bloomberg.
По последним данным, курс аргентинского песо к доллару США составляет 1473,75 песо за доллар, демонстрируя снижение на 0,29% за сутки и 3,38% за неделю. Ослабление валюты происходит на фоне экономических проблем и политической нестабильности.
Рейтинг одобрения президента Аргентины Хавьера Милея продолжает падать — более половины аргентинцев (53,7%) выражают ему недоверие, в то время как поддержку выражают лишь 42,4% граждан. Это третий месяц подряд роста негативного отношения к президенту, что связано в том числе с обвинениями в коррупции, касающимися его сестры.
Партия Милея La Libertad Avanza, несмотря на прогнозы победы на октябрьских промежуточных выборах, столкнулась с существенным сокращением своего преимущества над главной оппозиционной силой — Juntos por el Cambio. С июля преимущество партии власти сократилось вдвое.
Экономические проблемы усугубляются низким уровнем валютных резервов ($9 млрд) и задержками в экспорте сельхозпродукции. Годовая инфляция остается высокой — около 180%.
Система валютного коридора, введенная в апреле, предусматривает ежемесячную корректировку границ на 1% в ту или иную сторону. Однако частые интервенции центрального банка необходимы для предотвращения волатильности, которая может спровоцировать рост инфляции.