Минфин заложил в бюджет 2026 года ключевую ставку на уровне 12–13%

Министерство финансов России при подготовке федерального бюджета на 2026 г. исходит из того, что ключевая ставка Банка России будет находиться в диапазоне 12–13%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью «Известиям».

По его словам, в основу расчетов лег базовый сценарий «Основных направлений денежно-кредитной политики» ЦБ РФ. «Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 г. ключевую на уровне 12–13%», – пояснил министр.

12 сентября совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.

