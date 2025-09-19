Минфин заложил в бюджет 2026 года ключевую ставку на уровне 12–13%

По его словам, в основу расчетов лег базовый сценарий «Основных направлений денежно-кредитной политики» ЦБ РФ. «Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 г. ключевую на уровне 12–13%», – пояснил министр.