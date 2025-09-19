Россия наращивает усилия по экологическому оздоровлению Арктической зоны
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев представил национальный доклад России в рамках Десятилетия ООН восстановления экосистем. Выступление состоялось в национальном центре «Россия» на презентации «Арктического досье».
Патрушев указал, что Россия, являясь крупнейшей арктической державой, уделяет особое внимание экологическому оздоровлению региона. На территории Арктической зоны созданы особо охраняемые природные территории федерального уровня общей площадью около 40 млн га – это самый масштабный вклад среди арктических государств.
В регионе обитает около 20 000 видов живых организмов, включая редкие и исчезающие виды флоры и фауны. Для их сохранения реализуется комплекс природоохранных мероприятий, отметил он.
По поручению президента создан Фонд поддержки экологических и природоохранных проектов, напомнил Патрушев. В 2025 г. 15% всех проектов – получателей грантов направлены на сохранение и изучение природной среды в Арктической зоне.
Значительный вклад в сохранение биоразнообразия региона вносит российский бизнес, реализуя проекты как национального, так и международного масштаба.
Кроме того, продолжил вице-премьер, в 2024 г. проведены масштабные работы по ликвидации экологического ущерба: рекультивация затронула более 6000 га земель в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Саха (Якутия).
В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» запланированы мероприятия по:
формированию современной системы обращения с отходами;
сохранению лесов;
восстановлению водных объектов;
снижению опасных выбросов в атмосферу.
На эти цели предусмотрено финансирование в размере 12 млрд руб.
Для усиления экологического мониторинга в регионе модернизируется наблюдательная сеть Росгидромета и обновляется научно-экспедиционный флот. Патрушев подчеркнул, что правительство РФ намерено и дальше продолжать политику природосбережения на всех территориях страны, уделяя особое внимание Арктическому региону.